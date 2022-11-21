سطيف..ايداع المتهم  بجناية الحرق العمدي لـ6 حافلات و4 سيارات بالعلمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة العلمة بولاية سطيف بايداع المتهم بجناية الحرق العمدي لملك الغير 6 حافلات و4 سيارات.

وحسب مصادر “النهار “فإن المتهم الذي هو في العقد الثالث من عمره ،تم توقيفه من طرف مصالح الأمن في اليوم التالي في نفس المكان وهو يحاول حرق المزيد بعد سلسلة الحراىق الذي تعمدها هذا الاخير من فجر يوم الجمعة المنصرم.

والتي طالت 3 احياء ابتداءا من حي ثابت بوزيد، حي دنفير الى حي الباطوار مخلفا وراءه عشرات العاىلات من دون مصدر رزق.

كما اكد نفس المصدر، فإن المتهم كان رهن الوقف تحت النظر بمركز أمن دائرة العلمة للتحقيق ما إن كان معه شركاء في الجريمة او محرضين له خاصة.

وقد بدى عليه الاضطراب النفسي، قبل أن يتم تقديمه للجهات القضائية،صبيحة اليوم/ التي أمرت بالخبرة الطبية قبل تقديمه للمحاكمة.