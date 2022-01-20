سطيف..ايداع رعية أجنبية الحبس المؤقت بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة سطيف، أمر بايداع رعية أجنبية المدعو (أ.ب.س) الحبس المؤقت بعد متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن وكيل جمهورية لمحكمة سطيف فإن المصالح المختلطة بين مديرية التجارة لولاية سطيف والشرطة القضائية ضبطت كميات معتبرة من مادتي الزيت والسكر.

حيث تقدر بـ 1368 صفيحة زيت بسعة 5ل، و600 كيس من السكر بسعة 25 كغ كان يخفيها ويخزنها المدعو أ.ب.س من جنسية أجنبية.

ليتم تقديمه امام نيابة الجمهورية بتاريخ 2022/01/20 والتي أحالته بدورها على اجراءات المثول الفوري.

أين اصدر قاضي الجنح امر بايداع المتهم مع تأجيل المحاكمة الى جلسة 2022/01/27.