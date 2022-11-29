سطيف..ايداع متهم بتخزين 1300 قنطار من الدجاح المجمد الحبس المؤقت

أمرت محكمة سطيف، عن طريق اجراءات المثول الفوري بايداع المتهم (آ.ر.م) رهن الحبس المؤقت. وذلك بعد متابعته بجنحة المضاربة الغير مشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع بهدف إحداث ندرة في السوق وجنحة الوضع لمواد فاسدة غير صالحة لتغذية الانسان.

وهذا بعد مداهمة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمعية مديرية التجارة لأربع مخازن محل اختصاص المحكمة اول أمس.

ليتم العثور على كمية معتبرة من مادة الدجاج المجمد قدرت حسب مصادر “النهار” الى 1300قنطار غير مصرح بيها لدى مديرية التجارة والعثور على فواتير وهمية.

وحسب بيان صدر عن وكيل جمهورية محكمة موجه للجمهور في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع فإن المتهم أجلت قضيته الى جلسة 06/12/2022.

كما اكد نفس البيان ان هاته المتابعة تدخل حسب ما نص عليه قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2921 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.