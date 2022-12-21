سطيف..ايداع مضارب في مادة البصل الحبس المؤقت بالعلمة

امر قاضي المثول الفوري بمحكمة العلمة عن مجلس قضاء سطيف في جلسة اليوم، بايداع المتهم (ب.ك) الحبس المؤقت المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة ذات استهلاك واسع مع تأجيل القضية لجلسة 2022/12/28.

وحسب مصادر “النهار” فإن العملية جاءت على اثر مداهمة الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة الأمن الوطني بسطيف بمعية مديرية التجارة لأحد المخازن محل اختصاص المحكمة بحر هذا الأسبوع.

ليتم العثور على كميات هائلة من مادة البصل بوزن 500 قنطار موجهة للمضاربة تعود لنفس المتهم.

وحسب بيان صدر عن نيابة الجمهورية محكمة العلمة موجه للجمهور، ففي اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي اكد متابعة المتهم (ب.ك) بجنحة المضاربة الغير مشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع بهدف إحداث ندرة في السوق.

وحسب نص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2921 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.