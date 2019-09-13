سطيف : باتريوت يطلق النار على أقاربه بالشرفة في البابور

أقدم باتريوت بمنطقة الشرفة بالبابور في سطيف بإطلاق النار على ثلاث من ابناء عمومته بسلاح كلاشنكوف وهم في حالى حرجة.

وحسب معلومات تحوز النهار اونلاين عليها أن باتريوت اطلق النار على أبناء عمه الثلاث بسبب نزاع على عقار فلاحي.

وأثار إطلاق النار بسلاح كلاشنكوف من طرف باتريوت ينحدر من منطقة الشرفة بلدية بابور سطيف موجة من الخوف والسخط.

وهذا راجع لإمتلاك هذا الشخص لسلاح حربي فتاك من عهد الحرب على الإرهاب.

سيما بعد استعمال السلاح المدعو”خنيش” في نزاع عائلي حول عقارفلاحي بعد ان فقد اعصابه في محاولة منه الدفاع على زوجته.

والتي تدخلت هي الأخرى تدافع على ملكية زوجها وحقه في المراث ضد أبناء عرشها وعمومته من عائلة “كرام “.

لتتطور المناوشات تطورت الا حد ان ثلاث منهم أرادو ابراح الزوجة بالضرب قصد تأديبها حتى لا تتدخل في شؤون الرجال .

ليقوم الزوج برد فعل شرس ورشهم بالرصاص الحي على مستوى الارجل والبطن فأصابهم إصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى عين كبيرة.

أين خضعو لعملية جراحية اسخرجو منهم حبات الرصاص الا ان العناية الاهية تدخلت ولم تكن الطلقات النارية مميتة.

وتجدر الإشارة ان منطقة الشرفة هي مقاطعة اداية تقع في نقطة حدودية لولاية سطيف بعيدة عن التجمعات السكنية بجبال البابور. وهي تابعة أمنيا للعسكر معروف عنها أنها كانت معقل الإرهاب وعرف سكانها هجرة جماعية ايام العشرية السوداء.