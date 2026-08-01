سطيف: بداية تسليم جثامين ضحايا حادث بومرداس إلى أهاليهم

بدأت، اليوم السبت، عملية تسليم جثامين ضحايا حادث بومرداس الأليم إلى أهاليهم، بمستشفى الباز غرب مدينة سطيف.

ونُقلت جثامين الضحايا، بواسطة سيارات إسعاف الحماية المدنية من ولاية بومرداس، إلى ولاية سطيف.

ليتم بعدها نقل جثامين ضحايا حادث حافلة بومرداس من مستشفى الأم والطفل “الباز ” بولاية سطيف إلى عائلاتهم وذويهم. لإلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل نقلهم إلى مقبرة العلمة لمواراتهم الثرى.

وتوفي 27 شخصا، وأصيب 42 آخرين، في حادث مرور مروع وقع صباح أمس الجمعة، إثر إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس، كانت قادمة من ولاية سطيف.

وإثر هذا الحادث الأليم، قدم رئيس الجمهورية، تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، وأعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام.