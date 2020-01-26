سطيف.. بيع لحوم فاسدة بأختام مزورة في العلمة!

أفلحت مصالح أمن العلمة في سطيف، في فك خيوط قضية خطيرة، تتعلق بصحة المواطن، تمثلت في تسويق لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتعود حيثيات القضية، إلى تقدم الطبيب البيطري للمذبح البلدي “الباطوار” لمصالح الأمن ببلاغ.

حيثُ أفاد البلاغ إلى وجود ختم مزوّر يحمل إسمه، أين تم إستعماله في ختم اللّحوم بأنّها صالحة للإستهلاك، ولا تشكّل أيّ خطر على صحة الإنسان.

لتُباشر المصالح الأمنية بفتح تحقيق معمق، حيثُ تحصلّت على معلومات تفيد بوجود عجل من نوع “شارولي ” داخل المذبح.

لتقوم ذات العناصر بعملية مداهمة رفقة الأطباء البيطريين ومصالح النظافة والتطهير، أين تم حجز جميع وثائق الجزار.

كما تم ذبح العجل وتمزيق أحشاءه بإستعمال مبيدات ووسائل تطهير، وقد تم رطمه حتي لا يشكل أيّ خطر.

كما تم غسل كل المذبح بإستعمال وسائل التطهير والمبيدات، نظرا لما قد يشكله العجل من خطر نقل الفيروس للماشية.

للإشارة، السلالة التي ينتمي إليها العجل تُعتبر خطرا على صحة الإنسان، ويتم تهريبه عبر ليبيا وتونس وهو ممنوع من التداول بالأسواق الوطنية.

إلّى أنّه دخل سوق العلمة الأسبوع الماضي واقتناه أحد الجزارين ونقله للمذبح لسلخه، في ظروف تبقى غامضة، والقضية لا زالت تحت المتابعة.