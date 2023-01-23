سطيف.. تأجيل امتحانات الصبيحة في كلية العلوم الإنسانية

أعلنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، لولاية سطيف، عن تأجيل امتحاني الحصة الأولى على الساعة 8.00 والثانية على الساعة 10.00.

كما أشار بيان الكلية ذاتها، إلى أن التأجيل سيكون لوقت لاحق بسبب انعدام النقل الجامعي. على أن تستأنف الحصص التي بعدها بشكل عادي.

طرقات مغلقة بسبب التقلبات الجوية

وكشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات الشمالية للوطن.

وحسب ما أفادت به في آخر تحديث لها عبر ضفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد تسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

أما بولاية البويرة فتسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو). على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج. وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

كما تسببت الثلوج بولاية جيجل في غلق الطريق الولائي رقم “135ب” الرابط بين بلديتي بوسيف أولاد عسكر و بوراوي بلهادف. والطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و إيراقن السويسي. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و العوانة. الطريق الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية. الطريق الولائي رقم 41 الرابط بين بلديتي أولاد رابح و سيدي معروف. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 40 على مستوى مشتة بني داود بلدية غبالة مغلق.

وفي ولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي بجاية و سطيف بالضبط على مستوى منطقة تيزي تانجيت بلدية برباشة مغلق.