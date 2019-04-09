سطيف تحتضن الطبعة الـ82 للأيام الإعلامية حول الوقاية المرورية

إنطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام الإعلامية حول الوقاية المرورية للأمن الوطني في طبعتها الـ82 بولاية سطيف.

مراسم إفتتاح هذه الطبعة التي إحتضنتها دار الثقافة “هواري بومدين “، جرت بحضور والي الولاية والسلطات المحلية، العسكرية والمدنية.

وكذا مختلف الجمعيات الناشطة في مجال التوعية والتحسيس، بالإضافة إلى الأسرة الإعلامية، تحت شعار “المواطن شريك أساسي في العمل الوقائي”.

وحسبما أورده بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق ممثلا للمدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة.

وتشارك في فعاليات الأيام الإعلامية، المصالح المركزية للأمن الوطني ممثلة في مديريتي الأمن العمومي والشرطة القضائية.

وبمشاركة مختلف الفاعلين من المجتمع المدني، الذين ينشطون في مجال السلامة المرورية، مساهمة منها في رفع الحس الأمني.

إلى جانب غرس ثقافة مرورية لدى المواطن وتوعيته من مخاطر الطرقات، والتعريف بمهام ومجهودات الأمن الوطني الرامية لتأمين المواطن وحماية ممتلكاته.

وأُقيم بالمناسبة، معرض تم من خلاله عرض مختلف التجهيزات والوسائل الحديثة المستعملة في مجال الأمن العمومي.

مع تقديم إحصائيات لحوادث المرور لسنة 2018، وتوزيع مطويات توعوية حول السلامة المرورية.

كما شهدت التظاهرة تنظيم حظيرة مرورية خاصة بتعليم وتلقين الأطفال قواعد السياقة وإحترام قانون المرور وتكريم الفائزين منهم.