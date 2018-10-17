سطيف تحتضن الملتقى العربي الأول “جازية” للحكاية الشعبية 

ستنطلق، السبت المقبل، بسطيف فعاليات الملتقى العربي الأول “جازية”، للحكاية الشعبية حسبما علم، اليوم الأربعاء، من الجمعية الثقافية المحلية النبراس الثقافي.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه التظاهرة الثقافية التي ستحتضن أشغالها دار الثقافة هواري بومدين على مدار يومين، تحت شعار “نحكيي نستلهم ونستشرف”

أين ستنظمها جمعية “النبراس الثقافي”، بالتنسيق مع مديرية الثقافة لذات الولاية وبإشراف كل من وزير الثقافة ووالي ولاية سطيف

وذلك في إطار إحياء الذكرى لـ57 لليوم الوطني للهجرة، الموافق لـ 17 أكتوبر من كل سنة.

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى البحث في الموروث الشعبي الجزائري ممثلا في فن الحكاية الشعبية،

وإحياء هذا الموروث الشعبي وتقديمه لأبناء الجيل الجديد للإطلاع والدراسة وإبراز الحكاية الشعبية،

وتأثيرها في المخيال الجزائري في أنحاء مختلفة من الوطن وبلهجات عديدة تعكس التنوع الثقافي وعلاقة الحكاية الشعبية بتاريخ الجزائر.