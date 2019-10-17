سطيف تحتفي بالذكرى الـ 58 ليوم الهجرة

أشرف صبيحة اليوم، والي سطيف، محمد بلكاتب، على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 58 ليوم الهجرة.

وكانت بداية الاحتفال كانت برفع العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب، ووضع إكليل من الزهور على أرواح الشهداء بمقام الشهيد.

وبمقبرة الشهداء بمنطقة قرومة، تم الاستماع إلى النشيد الوطني ورفع العلم الوطني، ووضع باقة من الزهور ترحمنا على أرواح الشهداء.

بعدها قام الوالي، رفقة السلطات المدنية والعسكرية بغرس شجيرات من نوع الدردار بمحيط المقبرة بمناسبة موسم التشجير.

وبمنطقة امزاورو كانت الفرحة فرحتان، الأولى بالذكرى، والثانية بوضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي المنطقة لفائدة 100 عائلة.

كما تم تكريم الفائزين الأوائل في المسابقات الرياضية والثقافية المنظمة بهذه المناسبة.

وفي النهاية زيارة كان للوالي عديد اللقاءات مع الساكنة، أين استمع الى انشغالاتهم، واعدا بدراستها وفق الأولويات ووفق الإمكانات المتاحة.