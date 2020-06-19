سطيف.. تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي

تم تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع الواقي بولاية سطيف منذ الشروع في تطبيق قرار إلزامية ارتدائه.

وحسب ما أفادت به مصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الأنباء، فإنه تم تحرير 2015 مخالفة متعلقة بعدم إرتداء القناع الواقي.

وقال المكلف بالاتصال و العلاقات العامة بذات السلك الأمني، محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني، بأن هذا الإجراء الردعي يندرج في إطار تطبيق المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي 20 -127 المؤرخ في 20 ماي 2020 التي تنص بأن “تجاهل ارتداء القناع الواقي هو سلوك يعاقب عليه القانون”.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الإجراء الوقائي “يلزم ارتداء القناع الواقي من طرف جميع الأشخاص و في كل الظروف في الطرق والأماكن العمومية و أماكن العمل و كذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية و المرافق العمومية و مؤسسات تقديم الخدمات و الأماكن التجارية”.