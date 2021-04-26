سطيف: تدعيم مستشفيي بوقاعة وعين ولمان بـ20 ألف لتر من الأوكسجين

تدعم كل من مستشفيي بوقاعة وعين ولمان الواقعين شمال وجنوب ولاية سطيف مؤخرا بـ 20 ألف لتر من الأوكسجين.

وحسبما نقله التلفزيون الجزائري، عن مدير الصحة بسطيف، عبد الحكيم دهان، فقد خصص لهذه العملية مبلغ 28 مليون دج.

وانطلقت العملية منذ أيام قليلة، من أجل تركيب خزان جديد بسعة 10 آلاف لتر بمستشفى بوقاعة، شمال سطيف.

ومن المنتظر استكمال الأشغال في غضون الأسبوع الجاري، لترتفع بعدها السعة الإجمالية للشبكة إلى حدود 13 ألف لتر من الأوكسجين.

وينتظر استلام أشغال تركيب خزان إضافي بسعة 10 آلاف لتر بمستشفى عين ولمان في جنوب سطيف.

لترتفع بدورها السعة الإجمالية لذات المستشفى من الأوكسجين إلى 16 ألف لتر.

وسيساهم تدعيم الشبكتين القديمتين للتموين بالأوكسجين لهذين المستشفيين في ضمان توفير تكفل أفضل بالمرضى لاسيما المصابين بكورونا.

وحسب مدير الصحة بالولاية، فإن الأرقام المسجلة مؤخرا في عدد الإصابات بكوفيد-19 تتطلب التحلي أكثر باليقظة وإعادة النظر بسلوكيات المواطنين.