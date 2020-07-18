سطيف: تركيب محطة الأوكسجين الموجه إلى مستشفى عين ولمان

يجري تركيب محطة الأوكسجين الموجه إلى مستشفى عين ولمان جنوب سطيف والمقتناة من طرف المحسنين.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة سطيف، فإن المحطة بسعة 3آلاف لتر، وقد عمدت مقاولة التركيب إلى تقليص مدة الإنجاز من ثلاثة أشهر إلى 15يوما نظرا لحاجة المرضى لهذه المادة الطبية.

واستنادا إلى مدير المستشفى علي بوعشرية، فإن هذه المحطة تضاف الى محطة المستشفى الحالية بسعة 3 آلاف لتر هي الأخرى، والتي تنفذ خلال ثلاثة إلى 4 أيام عند ازدياد الطلب.

ووجه مدير المستشفى كامل شكره للمحسنين الذين يتواصلون يوميا مع المؤسسة ومساعدتها ماديا ومعنويا.