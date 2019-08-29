سطيف تستعد لإنجاح الدخول المدرسي

قام اليوم الخميس، والي سطيف، محمد بلكاتب، بزيارة تفقد ومعاينة لعديد المنشآت التعليمية ولجميع الاطوار، ببلديات عين ارنات، بوقاعة وسطيف.

بداية الزيارة كانت ببلدية عين ارنات، أين قام الوالي والوفد المرافق له بزيارة مفاجئة لمقر البلدية.

واطلع عن قرب على ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، أين استمع مطولا لبعض انشغالات الموطنين وكذا ظروف عمل موظفي البلدية.

وعاين المجمع المدرسي ب 1 المجاهد المرحوم خوني مقران، والمجمع المدرسي ب 1 المجاهد المرحوم محدادي الميلود المدعو العمري.

بعدها قام بزيارة ومعاينة مشروع انجاز ثانوية تعويضية بخطط شغل الاراضي أ 29 بلدية بوقاعة.

ويتعلق الأمر بثانوية 1000/300 مقعد بالهضاب شمال وثانوية 1000/ 300 مقعد بعين موس، كما زار متوسطتين ومجمع مدرسي ببئر النسا.

وأكد الوالي أن سطيف على أتم الاستعداد لإنجاح الدخول المدرسي، وتوفير كل الامكانات من مرافق وتأطير وتجهيزات وراحة للتلاميذ.

كما أكد على ضرورة وإلزامية تقديم الوجبات الساخنة في جميع المطاعم المدرسية، عبر كامل تراب الولاية.