سطيف: تسجيل 230 إصابة بكورونا و11 حالة كوازاكي وسط الأطفال وهذه حالتهم الصحية

كشف رئيس قطب طب الأطفال بمستشفى الطفولة بسطيف، البروفيسور بلقاسم بيوض، اليوم السبت، عن إصابة 230 طفل بفيروس كورونا وتسجيل 11 حالة كوازاكي.

وأعلن المتحدث في تصريح خص به إذاعة سطيف “سجلنا رسميا 11 إصابة بمرض كوازاكي عند الأطفال آخرها مساء الجمعة 14 اوت خلال الأسبوعين الماضيين”.

وأوضح البروفسور أن كل الحالات المسجلة مستقرة ووضعهم جيد، وهم حاليا تحت العناية المركزة بإشراف فريق طبي متخصص.

وأشار رئيس قطب طب الأطفال بمستشفى الطفولة بسطيف أن بعض الأطفال غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وتابع “جميع الحالات المسجلة لها علاقة بكوفيد 19 كون تحاليل pcr لديهم كانت ايجابية، مرض كوازاكي هو التهاب الأوعية الدموية التي لها علاقة مباشرة بشرايين القلب،وتصيب أكثر الأطفال دون 5 سنوات، كما أنه مرض نادر يصيب طفل من عشرة آلاف عموما، وهو المسبب رقم 1 لأمراض القلب عند الطفل”.

وعن أعراض المرض، أشار البروفسور أنه من بين أعراض مرض كوازاكي، ارتفاع كبير لدرجة الحرارة لأيام متواصلة، احمرار العينين واللسان، ظهور بقع في الجسم بشكل كثيف، جفاف الشفاه وتشققها وانتفاخ الغدد الليمفاوية.

ودعا بيوض المواطنين ألى اصطحاب أبنائهم لطبيب مختص في حال ظهور الأعراض، لأن العلاج مهم جدا في البداية وقد يصبح أكثر خطورة على حياتهم مع مرور الوقت.

وتوقع البروفسور مزيدا من الاصابات، مشيرا “لا نريد التهويل أو الهيستريا من المرض بل نتعامل معه بشكل عادي”.

وأضاف المتحدث “لا نستطيع أن نجزم ان كوزاكي معدي ام لا؟ لكن الاكيد انه مرتبط أساسا بكوفيد 19 والوقاية منه هي نفس الاجراءات التي يجب استعمالها مع فيروس كورونا”.

وأعلن رئيس قطب طب الأطفال بمستشفى الطفولة، عن تسجيل 230 طفل بالمستشفى أصيبوا بفيروس كورونا غالبيتهم لم تكن عليهم أعراض خطيرة الا القليل منهم.