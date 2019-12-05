سطيف.. تسجيل 9 حالات إلتهاب بالفيروس الكبدي في أوساط التلاميذ

سجلّت، المصالح الوقائية ببلدية تيزي نبشار شمال ولاية سطيف، تسعة حالات إصابة بداء الفيروس الكبدي أ.

وسجلّت الحالات التسع في وسط تلاميذ إحدى المتوسطات بوسط المدينة التي عاشت حالة من الذعر بداعي الخوف من انتقال العدوة.

الأمر الذي جعل حسب مصادر النهار “أون لاين” من الإدارة تطلب تدخل الطب المدرسي للكشف على مدى خطورة الصحة العمومية بالمتوسطة.

مع البحث عن سبب الإصابات بعد اتخاذها جملة من التدابير الوقائية منها عزل المصابين عن باقي التلاميذ بمنعهم الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وذلك إلى غاية أن يتم التأكد من سلامتهم كليا، في حين يبقى تكتم كبير من طرف المصلحة الوقائية التابعة. لمديرية الصحة لولاية سطيف.

في حين يطالب أولياء التلاميذ من السلطات المحلية والأمنية فتح تحقيق حول سبب هذا الوباء الذي يعصف بالمتمدرسين