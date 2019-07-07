سطيف.. تسجيل 93 حريقا خلال الشهر الماضي

تسببت موجة الحر الشديد التي عاشتها ولاية سطيف خلال جوان المنصرم في ارتفاع حصيلة الحرائق مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أين عاش اعوان الحماية المدنية حرب حقيقية في مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية طيلة هذا الشهر الذي وصل عددها إلى 93 حريقا هاما منها 80 حريقا في المحاصيل الزراعية تسببت في إتلاف حوالي 167هكتارا من حقول القمح والشعير + 7234رزمة تبن + 2853شجرة مثمرة + 184هكتارا من بقايا حقول الحبوب وأخرى للحشائش+ 14صندوق نحل لإنتاج العسل.

بالإضافة إلى 13 حريقا في محيط الغابات أتى على إتلاف حوالي 63 هكتارا من الأدغال وأشجار الصنوبر الحلبي والبلوط.

وقد كللت مجهودات كل فرق الحماية المدنية المجندة بالتعاون مع المصالح المعنية وكذا الفلاحين وساكنة المناطق الريفية حسب بيان من خلية الاعلام للحماية المدنية إلى التقليل من الخسائر ومجانبة الحرائق لممتلكات فلاحية وغابية هامة.

لاسيما 411حريقا آخر سجلت في نفس الفترة لكن بخسائر مهملة حيث تم تداركها في بدايتها، فيما أرجع اللوم بعض المتتبعين لشان الحرائق والبيئة على غياب الوعي في منع استعمال النار امام محيط المزارع والغابات.

وعدم مكافحة الرمي العشوائي للنفايات من المصالح المشتركة للبلديةوالخواص ،غياب التبليغ عن الحرائق في بدايتها وكذا التخاذل في إخمادها بكل الوسائل المتاحة التي توجد في ساحة المارة.