سطيف: تسخير 3 آلاف شرطي لتأمين البكالوريا

سخرت مصالح الأمن بسطيف كافة الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بضمان تغطية مراكز امتحانات وتصحيح البكالوريا الموجودة في قطاع اختصاصها.

كما اتخذت كافة الترتيبات التي من شأنها توفير جوا ملائما ومواتي للممتحنين طوال فترات الاختبارات.

المخطط الوقائي الذي انتهجته مصالح الشرطة بسطيف يشمل جملة من الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين مراكز الامتحانات والأماكن المحيطة بها.

وتم تسخير ما يربو عن 3000 شرطي لهذه العملية، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لضمان سلامة التلاميذ بمحيط تلك المراكز.

وتسهر مصالح الشرطة على تأمين مركز التجميع والتوزيع الكائن بمديرية التربية بالولاية وكل مراكز التجميع والتوزيع الفرعية.

كما تسهر على تأمين مراكز التصحيح التي قدر عددها بـــ 03 مراكز، مع ضمان المرافقة الأمنية لمواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات.

كما ستعمد إلى تشكيل فرق ووحدات أسندت لها مهمة تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة عبر أرجاء كل مراكز الامتحان.