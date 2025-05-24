سطيف.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون

تعرض شخصان لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 311 مسكن ببلدية عين آزال بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا58د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 311 مسكن ببلدية ودائرة عين آزال.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم شخصين من كلا الجنسين يبلغا من العمر37 و 41 سنة. تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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