سطيف.. تسمم عائلة من 8 أفراد بالغاز

أصيب 8 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بحي مكاوي، بلدية العلمة بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 00سا55د لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي مكاوي، بلدية ودائرة العلمة.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص من عائلة واحدة، لهم ضيق في التنفس، وتتراوح أعمارهم بين 11 و 63 سنة. أين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

