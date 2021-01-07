سطيف.. تسمم 18 طالبا داخليا بمعهد التكوين المهني حدادي الشريف

نقل 18 طالبا داخليا بمعهد التكوين المهني حدادي الشريف إلى المستشفى، صبيحة اليوم الخميس، بعدما أصيبو بتسمم غذائي حاد.

وحسب رئيس مصلحة الوقاية الدكتور كوسة اليامين، فإن تسمم الطلبة كان بسبب تناول كمية من الميكروبات بإقامة المعهد.

وحسب مصادر النهار اون لاين، فإن إدارة المعهد استدعت على جناح السرعة ممون اللحوم للمعهد.

وأكد هذا الأخير، أن اللحم الذي تم جلبه مؤشر عليه من طبيب بيطري.

ورجح ذات المتحدث، أن عمال المطبخ أعدو وجبة العشاء باللحم المفروم وهذا ما يفتح الاحتمالات على أكثر من فرضية.

كما أضاف ذات المتحدث، بأنه لم يبلغ عن الطلبة المتسممين رغم الحالة الجد حرجة من اسهال وتقيئ لأكثر من5 ساعات حتى الخامسة صباحا.

وهو ما نفاه المدير الولائي بالنيابة، مؤكدا إن رئيس مصلحة المقتصدية كان ساعة الحدث في دورية لداخلية الذكور على الساعة 4 صباحا ولم يسجل أي طلب نجدة.

بالإضافة إلى إن المراقب الداخلي لم يسجل أي طلب تدخل هو الآخر إلى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا.

أين تم ملاحظة غياب بعض المتربصين على تواجدهم بالساحة كما هو معتاد، من طرف المكلفة بالمراقبة.

ليتم طلب النجدة من طرف مدير المعهد بالنيابة، والذي بلغ بدوره رجال الحماية المدنية والسلطات الوصية بتواجد أعراض التسمم الغذائي.

تجدر الاشارة إلى إن الطلبة تم إسعافهم تحويلهم إلى المعهد ومن ثم إلى منازلهم.