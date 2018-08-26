سطيف.. تسمم 19 شخص تناولوا وجبة “طعام” في عرس ببوسلام

سجلت بلدية بوسلام بولاية سطيف 19 حالة تسمم غذائي بسبب وجبة “طعام” في حفل عرس اليوم.

سجلت بلدية بوسلام بولاية سطيف 19 حالة تسمم غذائي بسبب وجبة “طعام” في حفل عرس اليوم.

المصابون ينحدرون من بلدية بوسلام بعد اكلهم في عرس ليلة الجمعة اين توجهوا إلى المستشفى بعد احساسهم بوجع طفيف بالمعدة اليوم.

وخضعو للكشفات الأولية وعادو ادارجهم بعدما اطمئنو على حالتهم الصحية .

فيما حولت سيدة الى مستشفى بوقاعة وهذا لاخضاعها لفحوص أخرى كون السيدة تعاني من اضطرابات هرمونية على مستوى الغدة الدرقي.

وقالت مصادر النهار أن السبب في تسممهم هو البطيخ وطبق اللحم والكسكسي الذي تنوالوه في حفل القران.