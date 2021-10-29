سطيف: تسمم 23 شخصا في وليمة عرس بحي بوخبلة بالعلمة

إستقبلت الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير لمدينة العلمة ولاية سطيف صبيحة اليوم، 23 شخصا في حالة تسمم غذائي.

مصادر “النهار” أكدت أنه تم إحضار في حدود الساعة 6 صباحا، 23 شخصا، أصيبو بحالة تسمم غذائي، في وجبة عشاء لعرس بحي بوخبلة.

بالمقابل عاش المستشفى حالة طوارئ حقيقية. بعد ان ركنت العشرات من السيارات بشكل سريع ومفاجئ. بسبب شعور المصابين بآلام حادة على مستوى البطن وكذا الغثيان المصحوب بدوران في الرأس. الأمر الذي تسبب في هستيريا جماعية لكثرة المصابين مع مرافيقهم و جيرانهم.

من جهته أكد مسؤول بالمؤسسة الصحية، أنه تم تسريح كل المصابين، بعد 5 ساعات. أين أشرف الفريق الطبي المناوب على إخضاع الجميع للتحاليل الطبية وحقنهم بمسكنات الآلام .

وفي سياق متصل أقدم مدير المناوبة على إبلاغ السلطات الوقائية المتواجدة بنفس الدائرة قصد التوجه الى منزل العرس لأخذ عينات عن مكونات الوجبة. مع تمكينهم بسجل اسماء المصابين وعنوانهم لتسهيل عملية تحديد أسباب التسمم الجماعي.

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وهران.. تسمم عائلة بعد تناولها اللحم المفروم و”المرقاز”

أفادت، جمعية حماية المستهلك، أنها تلقت شكوى، تفيد إصابة أفراد عائلة بتسمم غذائي بعد تناولهم للحم مفروم ونقائق. وحسب المصدر ذاته، فإن الأكل تم اقتنائه من أحد محلات الجرارة في وهران. أضافت الجمعية، أنها قامت بدورية وإبلاغ مديرية التجارة ومرافقة أعوان فرقة قمع الغش. حيث تم وقف على كمية معتبرة من طير “الكاي” مجمدة ومجهولة الهوية تم اتلافها من طرف مصالح الرقابة. بالإضافة الى إتلاف كمية جد معتبرة من عبوات البيبسي منتهية الصلاحية، تم اخذ عينات من اللحم المفروم لأجل تحليلها مخبريا. طالع ايضا تسمم أكثر من 100شخص أغلبهم اطفال بعد تناولهم مادة اللبن باولاديعيش في البليدة

تسمم أكثر من 100 شخص بعد تناولهم مادة اللبن باولاد يعيش في البليدة

تعرض أكثر من 100شخص 90بالمئة منهم اطفال إلى تسمم غذائي جراء تناولهم اللبن من أحد محلات التجارية المعروفة والكائنة بحي عدل التابع لبلدية اولاديعيش بالبليدة.

وحسب طبيب كمال زميم لنهار أن العيادة المتعددة الخدمات باولاديعيش في البليدة استقبلت عدد كبير من الأطفال بداية من الساعة الثانية زوالا ،بعد ما ظهرت على المصابين اعراض التسمم من التقيئ والغثيان والم شديد في البطن.