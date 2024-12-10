سطيف.. تسمم 7 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيب 7 أشخاص، باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الدخان الخاصة بمدفأة بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من قناة تصريف الدخان الخاصة بمدفأة بالمكان المسمى دوار الحمزات، بلدية و دائرة حمام قرقور بولاية سطيف.

حيث خلّف الحادث تسمم 07 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 50 سنة، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى بوقاعة.

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