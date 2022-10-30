سطيف.. تسوية وضعية 51 صيدليا بصفة نهائية وتسجيلهم في جدول الفرع النظامي

أعلنت المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، أنه قد تمّ تسوية وضعية 51 صيدليا بصفة نهائية وتسجيلهم في جدول الفرع النظامي الجهوي لولاية سطيف وتسليمهم مقررات فتح نهائية تمكّنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية.

ويأتي هذا في إطار مساعي وزارة الصحة الرامية إلى توفير الأدوية و خلق أكبر عدد ممكن من الفرص للصيادلة الغير معتمدين.

وحسب بيان المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، فقد تمّ أيضا الاعلان عن قائمة الإنتظار الخاصة بالصيادلة أصحاب طلبات فتح صيدلية خاصة على مستوى إقليم ولاية سطيف.

للعلم فإن طلبات الإعتماد عرفت إنسدادا لأكثر من 08 سنوات، لتنفرج الأزمة بعد التشاور والحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة سيما المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص .

وسيتم الإعلان عن قائمة المناصب الشاغرة التي تضمنت 169 منصبا جديدا بعد الإنتهاء من دراسة الطعون. يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة الصحة، بجزيل الشكر لكل الفاعلين على نجاح هذه العملية وحرصهما على تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة من طرف اللجنة المركزية.