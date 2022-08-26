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سطيف.. تشييع جثمان لاعب مولودية العلمة “قوادري منصف” الى مثواه الاخير بمقبرة العلمة

بقلم النهار أونلاين
سطيف.. تشييع جثمان لاعب مولودية العلمة “قوادري منصف” الى مثواه الاخير بمقبرة العلمة
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