سطيف.. تعليق التعليم القرآني بالمساجد والزوايا والمدارس القرآنية

أعلن مكتب التعليم القرآني والتكوين المستمر التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بسطيف، عن تعليق التعليم القرآني بكافة هياكل التعليم القرآني قبل نهاية هذا الأسبوع.

وشددت ذات الهيئة، في تعليمة موجهة إلى المفتشين ومعتمدي الدوائر والأئمة ومؤطري التعليم القرآني، إلى ضرورة الحرص الشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية في المساجد وأثناء الصلوات، واللجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخيرات والمبرات.