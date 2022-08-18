سطيف.. تعليق الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي تضامنا مع عائلات ضحايا الحرائق

أصدر والي ولاية سطيف، اليوم الخميس، قرارا، يقضي بتعليق الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي والذي كان مقررا تنظيمه من 22 إلى 26 أوت 2022 .

ويأتي هذا القرار، تضامنا وتعاطفا مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحرائق الأخيرة التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وجاء في بيان مصالح الولاية، “إنه على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بمواطنينا ومواطني العديد من ولايات الوطن جراء الحرائق المندلعة مؤخرا، والتي خلفت بكل أسف العديد من الضحايا والمصابين فإنه تقرر تعليق الطبعة 16 لمهرجان جميلة الدولي والذي كان مقررا تنظيمه من 22 إلى 26 أوت 2022 .”

وأضاف البيان:”وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم السيد والي الولاية بخالص التعازي العائلات الضحايا سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان مع تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين .”