سطيف: تعليمات صارمة لمنع التخييم بأعالي جبال بابور

أعطت السلطات المحلية لبلدية بابور شمال ولاية سطيف تعليمات صارمة بمنع التخييم بأعالي جبال بابور.

وقال رئيس البلدية فرحات منصوري، أن هذه التعليمات أسديت بالتنسيق مع مسؤولي دائرة بابور ومحافظة الغابات والمصالح الأمنية.

كما أن التعليمات جاءت لحماية المواطنين وهواة الصعود إلى مرتفعات جبال بابور التي تبلغ أعلى قمة بها 2004م عن سطح البحر.

وتنص هذه التعليمات على منع المبيت والتخييم بأعالي الجبال خلال الفترة الراهنة باعتبار أن هذه الأخيرة تعد محمية طبيعية.

وأوضحت التعليمة، أنه سيتم اللجوء إلى الإجراءات الردعية إن تطلب الأمر وتم خرق التعليمة.

وأضاف منصوري، أنه تم نهاية الأسبوع المنصرم غلق الطريق المؤدي إلى أعالي الجبال أمام المواطنين بالتنسيق مع مصالح الدرك.

وقال الأمين العام لدائرة بابور “لوأج”، أنه كان هناك عمليات بحث واسعة مؤخرا لإجلاء 16 سائحا وعائلة من ستة أفراد.

خاصة مع تساقط الثلوج مما أدى إلى تشكيل خلية أزمة مستعجلة، ومكنت العملية التي دامت 10 ساعات من العثور على الجميع.