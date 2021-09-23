سطيف: تعويض متضرري حرائق الغابات أكتوبر المقبل

سيشرع شهر أكتوبر المقبل في سطيف في عملية تعويض 364 فلاحا متضررا من الحرائق التي عرفتها المنطقة السنة الجارية.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بذات المحافظة الساسي هقة، بأن هذه العملية تندرج في إطار برنامج ممول من طرف الدولة. لتعويض المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عديد مناطق الوطن. والتي تسببت في إتلاف مساحات هامة من المساحات الغابية والأشجار المثمرة وغيرها.

وسيتم في هذا الإطار وانطلاقا من 25 أكتوبر المقبل وهو تاريخ انطلاق عملية الغراسة تماشيا مع المتطلبات المناخية. في تعويض 27 ألف و352 شجرة مثمرة أتلفت بسبب الحرائق. مما سيساهم في تعويض المساحات الغابية المتلفة لاسيما بالمنطقة الشمالية التي تضررت بشكل كبير.

وستكون عملية تعويض الفلاحين المتضررين جراء إتلاف أشجارهم المثمرة استنادا لعمليات الإحصاء. واستنادا للمتحدث، فإن عملية التعويض ستكون عينية وليست نقدية حيث ستتكفل بها مؤسسات خاصة في المجال.

وتسببت الحرائق المسجلة بالمنطقة بين 1 جوان 2020 وإلى غاية اليوم في إتلاف 1018 هكتار من المساحات الغابية.

وتتواصل حاليا عملية التطهير وإزالة بقايا الحرائق وتنظيف الغابات من أجل التجديد الطبيعي لهذه المواقع وعودتها إلى حالتها الأصلية.

وسيتم الشروع في عملية الغراسة في إطار الحملة الوطنية لإصلاح وإعادة تأهيل الغابات التي ستنطلق في 25 أكتوبر المقبل. تحت شعار “نغرسها ونكبرها” من خلال الحملات التطوعية.

وستمس العملية 23 موقعا موزعا عبر 20 بلدية مما سيمكن من غرس نحو 100 ألف و715 شجيرة.