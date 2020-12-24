سطيف.. تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المواشي

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية بسطيف، من تفكيك جماعة مختصة في سرقة المواشي والقبض على عناصرها في ظرف قياسي.

وحسب بيان من خلية الاتصال بمجموعة الدرك الوطني، فإن العملية جاءت بعد شكوى من أجل محاولة سرقة أغنام باستعمال سلاح ناري.

وتقدم بهذه الشكوى، فلاح “ب،س”، ضد مجهولي الهوية.

ليتم وضع تشكيل امني على مستوى شبكة الطرقات المؤدية من وإلى بلدية قجال، وكذا المحاور الرئيسية، مع تنشيط عنصر الاستعلامات.

وأسفرت العملية على قبض جميع المتورطين المقدر عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة.

بالإضافة إلى حجز سيارة نفعية نوع بيجو، كانت تستغل في عملية السرقة مع بعض العتاد.