سطيف: تفكيك شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات

تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، بحر الأسبوع الجاري من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 09 أشخاص من بينهم إمرأة. تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بمدينة سطيف.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف. حول نشاط مشبوه لشخص مبحوث عنه متورط في قضايا ترويج المؤثرات العقلية. وينشط حاليا مع مجموعة إجرامية في مجال ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

حيث أفضى التحري الميداني إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة شقيقه بمدينة سطيف متلبسين بحيازة كمية أولية من المخدرات الصلبة “اكستازي” وتحويلهما للمصلحة. كما أسفر التحقيق المعمق في القضية تحت إشراف النيابة المحلية عن توقيف باقي أفراد الشبكة المتكونة من 09 أشخاص من بينهم امرأة. مع حجز 377 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”، 10.6 غرام من ” الكوكايين”. بالإضافة كذلك إلى 115 وحدة من المؤثرات العقلية، إلى جانب مبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 195 مليون سنتيم .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم التسعة. عن قضية حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف.

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