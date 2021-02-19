سطيف: تفكيك شبكة إجرامية تضم 10 أشخاص استولوا على آلات ورشة بناء

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكة إجرامية تضم عشرة أفراد، ثبت ضلوعهم في عملية سرقة استهدفت ورشة للبناء.

وحسب أمن سطيف، استولى أفراد الشبكة على عدد هام من الآلات والمعدات التي استرجعت جميعها.

واطرت العملية أطرتها الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة بني ورتيلان الواقعة شمال الولاية.

وجاءت عقب شكوى أودعها صاحب ورشة تعرض لعملية سرقة من قبل مجهولين.

حيث استولوا على عتاد شمل مولد كهربائي، محركات رافعة، آلات ثقب الحجارة marteaux piqueurs، مضخات ماء ومبلغ مالي معتبر.

وتم إطلاق أبحاث وتحريات لم تتوقف إلا بتحديد المشتبه فيهم، والبالغين عشرة، خطط بعضهم لعملية السرقة وشارك آخرون بها

فيما تكفل البعض الآخر في إخفاء المسروقات، حيث تم كشف خيوط القضية في ظرف زمني وجيز.

كما تم استرجاع جميع المسروقات، وحجز كمية من المخدرات كانت بحوزة أحدهم.

وأنجزت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين العشرة.

وتتعلق التهم بتكوين جمعية أشرار، السرقات المتعدد، إخفاء المسروقات، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.