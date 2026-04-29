سطيف: تفكيك شبكة إجرامية من 6 أشخاص وضبط 24.5 كلغ “كيف”

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص متورطين في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. مع ضبط 24.5 كيلوغرام من الكيف المعالج وعائدات مالية إجرامية.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف، مفادها نشاط مشبوه لأشخاص يقومون بترويج وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بكميات معتبرة بحي عين الطريق جنوب مدينة سطيف. ليتم تكليف فوج بالزي المدني أسندت له مهام مراقبة وتتبع تحركات المشتبه فيهم. وبعد تكثيف الأبحاث تم تحديد هوية 6 أشخاص مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم بين 37 و46 سنة وتوقيفهم تباعا.

بالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة سطيف، تم استصدار أذونات لتفتيش مساكن الموقوفين. حيث أسفرت العملية في نهايتها عن حجز 24.5 كيلوغرام من الكيف المعالج. 89 وحدة من المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء محظورة “سيف من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى خنجر، عصي، قارورة غاز مسيل للدموع” ، بالإضافة إلى 116 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. في حين تم حجز 05 مركبات سياحية ودراجة نارية تستعمل في النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف عن قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات “كيف معالج”. لغرض الاتجار غير المشروع بها في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الاتجار غير المشروع بها، حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.

div>

