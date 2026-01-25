سطيف: تفكيك شبكة إجرامية وحجز قرابة 14 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بسطيف. من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة. متورطين في حيازة ونقل كمية من المؤثرات العقلية. مع حجز 13772 وحدة من المهلوسات، وعائدات مالية إجرامية.

تفاصيل القضية جاءت إثر قيام عناصر الأمن الحضري الخامس بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى حي أولاد براهم. حيث لفتت انتباههم مركبة محل شبهة، وبعد توقيفها لاحظ أفراد الشرطة ارتباك على السائق. ليتم إخضاعها للتفتيش الدقيق مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة قدرت بـ 13772 وحدة من المهلوسات من نوع بريقابالين 300 ملغ.

ليتم على الفور اقتياد السائق و إخضاعه للتحقيق بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف.

التحقيق المفتوح في القضية مكّن من تحديد هوية 03 أشخاص متورطين في قضية الحال، ليتم إعداد خطة ميدانية مكنت من توقيفهم تباعا. لتسفر العملية في نهايتها عن حجز 13772 كبسولة من المؤثرات العقلية إلى جانب مبلغ مالي قدره 43500 دج من العائدات المالية الإجرامية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق أعدت الضبطية القضائية ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.

