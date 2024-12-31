سطيف: تفكيك شبكة إجرامية وحجز كوكايين وكيف المعالج

تمكنت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسطيف، من تفكيك شبكة إجرامية تحترف ترويج الأقراص المهلوسة، تنشط عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان من خلية الاعلام للدرك الوطني أنه تم توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة. بحوزتهم 3450 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ16 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

كما أكد البيان أن العملية جاءت على إثر معلومات تم استغلالها، وعلى الفور تم وضع حواجز ثابتة ومتنقلة. أسفرت عن توقيف الأشخاص بحوزتهم كل المحجوزات سالفة الذكر. وكذا حجز قطعة من الكيف المعالج مع حجز 08 هواتف نقالة.

وفي ذات السياق تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين ولمان من توقيف شخصين بحوزتهم ثلاث قطع من الكوكايين بوزن 84,6 غرام وصفيحة من الكيف المعالج.

وكذا كمية من الأقراص المهلوسة تصل إلى 105 كبسولة من البريغابلين.

كما أضاف البيان انه تم إعداد ملف جزافي للقضيتين وتقديم كل المتورطين أمام الجهات القضائية.