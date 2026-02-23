سطيف: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7215 قرص مهلوس

تمكن أفراد فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكة تتكون من 07 أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم بين 24 و75 سنة. متورطين في حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع، مع ضبط 7215 وحدة من المهلوسات. عائدات مالية إجرامية و04 مركبات.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف الفرقة مفادها قيام امرأة تبلغ من العمر 48 سنة. بجلب كميات هامة من الأقراص المهلوسة انطلاقا من ولاية حدودية في الجنوب الشرقي للوطن. ليتم تتبع تحركاتها ونصب حاجز أمني على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سطيف. حيث تم توقيفها وتفتيشها من طرف شرطيات تابعات للفرقة. حيث ضبط بحوزتها على 7200 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت تلفها بإحكام حول جسدها.

التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف مكن من تحديد هوية شركائها الستة في القضية من بينهم مروج خطير يبلغ من العمر 75 سنة. ليتم إعداد خطة ميدانية مكنت من توقيفهم تباعا بعد تمديد الاختصاص إلى غاية ولاية حدودية جنوب شرق البلاد.

حيث أسفرت العملية في نهايتها عن حجز 7215 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم من العائدات المالية الإجرامية. بالإضافة إلى 04 مركبات من مختلف الأصناف تستعمل في تنقلات أفراد الشبكة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.

