سطيف: تفكيك شبكة خطرة مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من تفكيك إحدى أخطر شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بعاصمة الولاية.

وحسب الخبر الوارد في إذاعة سطيف، تتكون الشبكة من 3 أفراد.

وسمحت العملية بحجز 173 قرص من المؤثرات العقلية، إلى جانب استرجاع حوالي 30 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وقد اطر العملية أفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف.

وجاءت العملية عقب استغلال معلومات، تفيد بتورط شخص في ترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء المدينة.

وتم فور ذلك إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، أفضت إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه.

وبعد مراقبة المتهم تم توقيفه في حالة تلبس، مع تفتيش مسكنه بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية.

وتم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية والتي أكدت تورط شخصين آخرين تم توقيفهما وتفتيش مسكنيهما بناء على إذنين بالتفتيش صادرين عن وكيل الجمهورية.

وأسفرت العملية عن حجز 173 قرصا من المؤثرات العقلية إضافة إلى مبلغ مالي ناهز 30 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

وأنجزت الضبطية ملفا جزائيا ضد المتورطين الثلاثة، عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة لغرض البيع، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.