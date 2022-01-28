سطيف.. تفكيك شبكة دولية وحجز 3 آلاف قرص “إكستازي” و 40 غراما من “الكوكايين”

وضعت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط شبكة دولية تتشكل من 11 شخصا، منهم 8 أشخاص ينحدرون من ولاية حدودية، يحترفون ترويج المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” و”الكوكايين” مع حجز 3 آلاف قرص من نوع “إكستازي” و40 غراما من “الكوكايين”، بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان لتمويه تحركات أفراد الشبكة.

العملية أطرت من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، وجاءت على مرحلتين تم خلالهما وبعد استغلال معلومات بشأن احتمال إقدام أشخاص ينحدرون من إحدى الولايات الحدودية الشرقية إلى نقل كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” قصد بيعها بإقليم ولاية سطيف، إلى جانب مجموعة أخرى يقطن أفرادها في مدينة سطيف، تشير كل المعطيات إلى تورطهم في قضايا ترويج للمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة ومحترفة لم تتوقف إلا بتوقيف المشتبه فيهم الإحدى عشر، وبعد توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم لعمليات مراقبة، تبين أنه بحوزتهم كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” قدرت بـ 3 آلاف قرص، إلى جانب 40 غراما من “الكوكايين”، لتفتتح تحريات معمقة في ملابسات القضية التي عرفت أيضا حجز مركبتين سياحيتين ثبت أنهما كانتا تستعملان لتمويه تحركات أفراد الشبكة.

الضبطية القضائية وبعد استكمالها لكافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفات جزائية ضد أفراد العصابة البالغ عددهم الـ 11 فردا عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع بطريقة غير شرعية، استيراد، حيازة ونقل مخدرات صلبة بطريقة غير شرعية قصد البيع، وأحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، وجاء هذا في إطار جهود المصالح الأمنية الرامية لمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات، لا سيما الصلبة منها، والتي تعد بمثابة خطر كبير محدق بفئة الشباب.

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تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف صاحب حساب إلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك (TIK TOK). لتورطه في عمليات تشهير في حق عديد الأشخاص بعد نشر صور و فيديوهات لهم. أثناء تواجدهم بحديقة التسلية بمدينة سطيف وذلك دون رضاهم أو علمهم أو حتى أذنهم.

العملية أطرها أفراد فرقة مكافحة جرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف. وجاءت بعد خلال رصد حساب إلكتروني مشبوه عبر منصة تيك توك (TIK TOK). يقوم صاحبه بنشر صور و فيديوهات لزوار حديقة التسلية الكائنة وسط المدينة.

ليتم بعد ذلك تسجيل إستياء و تذمرا عميقين بالوسط المحلي. ما جعل أفراد الفرقة يعمدون إلى إطلاق تحريات تقنية بهدف تحديد هوية صاحب الحساب.

وإثر استقبال الفرقة لثمانية شكاوي، تمت مواصلة التحريات مع تحديد مكان تواجد المعني ونوع الوسيلة التي يستغلها. وذلك بفضل تقنيات حديثة عالية الدقة دعمتها مهارات أفراد ذات الفرقة.

ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية واستصدار إذن من النيابة المحلية بتمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيه بإقليم بلدية بيضاء برج.

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وتمت مصادرة هاتفه الذكي الذي كشفت عملية التفتيش الالكتروني التي تمت بدورها. بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عن تواجد أزيد من 2700 صورة لأشخاص. بحديقة التسلية وسط المدينة سطيف، ليتم على الفور تحويله وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

بعد استكمالها للإجراءات القانونية، أعدت ضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص. بالتقاط ونقل ونشر صور دون إذنهم أو رضاهم ووضعها في متناول الجمهور. مع نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي tiktok أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام. أحيل بموجبه وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.