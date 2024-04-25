سطيف: تفكيك شبكة لترويج “الكوكايين” والمهلوسات بعين ولمان

تمكن أفراد الشرطة بأمن دائرة عين ولمان بسطيف، من وضع حد لنشاط ثلاثة أشخاص من بينهم إمراة تتراوح أعمارهم بين 29 و36 سنة. يحترفون ترويج المخدرات”كيف معالج” المخدرات الصلبة” كوكايين” والمؤثرات العقلية.

كما تم حجز 80 غرام من “الكوكايين” 1044 كبسولة من المؤثرات العقلية. قطعة من المخدرات “كيف معالج”. إلى جانب مبلغ مالي قدر بقرابة الــ 13 مليون سنتيم تعد من عائدات النشاط الإجرامي.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين ولمان. تفيد بوجود شبكة تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة. ليتم على أثرها وضع خطة ميدانية أسندت لفوج تحري تمكن من رصد تحركات مشبوهة لأفراد الشبكة التي تضم إمرأة.

حيث تمكن عناصر الضبطية القضائية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بحيازة قطعة من المخدرات. ومبلغ مالي قارب الــ 13 مليون سنتيم بالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن لتفتيش مسكنه. أين تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” كان يخفيها بإحكام قدر وزنها بــ 80 غرام.

التحريات المتواصلة مكنت من توقيف إمرأة تبلغ من العمر 29 سنة مشتبه فيها كانت تموه النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة بالمنطقة. عثر بحوزتها على كمية من المؤثرات العقلية في حين المشتبه فيه الثالث عثر بداخل منزله بعد التفتيش على 1044 كبسولة من المهلوسات.

كما تم إنجاز ملف جزائي أنجز ضد أفراد الشبكة، عن قضية التخزين والحيازة من أجل العرض للبيع للمخدرات والمخدرات الصلبة “كوكايين” والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان