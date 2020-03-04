سطيف.. تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 10 كلغ “زطلة”

أخبار الجزائر
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سطيف.. تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 10 كلغ “زطلة”
بقلم فارس شايب

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بسطيف، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وحسب المكلفة بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية الدرك الوطني سطيف، أن فرقة البحث والتحري استطاعت أن توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة تقدر بـ 10 كلغ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلي حجز مركبتين سياحيتين كانت تستعمل لنقل هذه السموم بعد أن وضعت خطة محكمة لوضع حد لهاته الشبكة التي كانت تنشط بين الغرب الجزائري والشرق.

كما أضاف نفس المصدر أن المتهمين تم تقديمهما أمام الجهات القضائية وامر بوضعهما الحبس المؤقت.


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