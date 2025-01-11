قناة النهار سطيف : تفكيك شبكة وطنية للنصب و الإحتيال عبر البطاقة الذهبية بقلم قناة النهار نشر في 11 جانفي 2025 - 15:12 شارك غرِّد أرسل 41 0 سطيف : تفكيك شبكة وطنية للنصب و الإحتيال عبر البطاقة الذهبية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Yl0mh اقرأ أيضا بدون ترتيبات..النوي يلتقي الرئيس المدير العام لمؤسسة مطار الجزائر و نائب رئيس مجمع إيريس قناة النهار 29 ديسمبر الرئيس تبون.. "الجزائر ما يفتارسوهاش بهاشتاغ.. راك غالط!!" قناة النهار 24 ديسمبر الموطار المخفي يوقف سائقين كانوا يمشو في الاتجاه المعاكس.."إستمع لتبريراتهم" قناة النهار 26 ديسمبر حساني..الجزائريون لايقبلون الدروس من أحد"خاصة إذا كانت من مستعمر ملوّث" قناة النهار 07 جانفي النوي يواصل زيارته لميدان مطار الجزائر الدولي.."نفطر هنا ونتعشا هنا" قناة النهار 29 ديسمبر الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات قناة النهار 02 جانفي وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر قناة النهار 30 ديسمبر عقوبات صارمة للمتلاعبين بنوعية المياه المعدنية.."سنتتبع الأسعار" قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا / تحفيز نفسي ومعنوي .. هكذا حضر الأولياء أبنائهم للفصل الثاني قناة النهار 05 جانفي سيدي بلعباس : محافظة الغابات تحجز"طائر مينا" كان معروضا للبيع قناة النهار 07 جانفي