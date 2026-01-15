سطيف: تفكيك عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات بالعلمة

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بولاية سطيف نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك عصابة أحياء تتكون من 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة. يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتهديد المواطنين بالأسلحة البيضاء بحي سونطراك بالعلمة. مع حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، إلى جانب مبلغ مالي من العائدات إجرامية.

تفاصيل القضية جاءت في سياق سلسلة عمليات الشرطة التي باشرتها مصالح أمن دائرة العلمة. في إطار محاربة الجريمة الحضرية وكذا عصابات الأحياء. حيث أفادت المعلومات المستقاة بقيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات وتهديد المواطنين باستعمال الأسلحة البيضاء، بالقرب من المؤسسات التربوية.

أين تم تكليف فوج بالزي المدني لتتبع تحركاتهم مع استغلال كاميرات المراقبة لتحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم. ثم تكليف فوج تدخل ميداني تمكن من توقيف 09 أشخاص يشكلون عصابة أحياء، مع حجز كمية من الكيف المعالج وكمية من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام عبارة عن سكين، خنجر، شفرات حادة ، قارورة غاز مسيل للدموع وعصـي خشبية.

