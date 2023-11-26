سطيف: تفكيك ورشة سرية لصناعة أغذية الحيوانات والأسمدة الزراعية

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من تفكيك ورشة سرية. تحترف إنتاج مواد موجهة لتغذية الحيوانات ومنتوجات فلاحية “تسميد التربة”. لا يحوز صاحبها على أية تراخيص صادرة عن الجهات المختصة. تخول له ممارسة هذا النشاط الصناعي.

العملية جاءت حسب معلومات مؤكدة لأفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. تفيد بوجود ورشة سرية بإحدى القرى النائية الواقعة ببلدية قجال يحترف صاحبها إنتاج مواد موجهة لتغذية الحيوانات “الدواجن و الأبقار”. و مواد موجة لتسميد التربة رفقة شريكين آخرين.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تنقل أفراد الفرقة رفقة المصالح الفلاحية ومصالح مديرية التجارة. حيث وقف عناصر الضبطية القضائية على مستودع قديم تنعدم فيه شروط النظافة. يحتوي على معدات تمثلت في آلات خلط وأخرى للطحن. بالإضافة كذلك إلى 40 صندوق بلاستيكي يحتوي على حجارة، 13 برميل يحتوي على مادة حمض الفوسفوريك. و62 برميل فارغ كان يحتوي على نفس المادة، إضافة إلى 1358 كيسا بوزن 20 كلغ للكيس معبأة. بمادة الجبس الزراعي الموجه لتسميد التربة مهيأة للتسويق. ناهيك عن 74 كيسا بوزن 25 كلغ للكيس معبأة بمادة كالسيوم الفوسفات مهيأة للتسويق تستعمل في زيادة إنتاج البيض وحليب البقر وتسمين العجول وأكياس فارغة تحمل علامة تجارية تستعمل في تعبئة المنتوجين.

في إطار التحقيق تبين أن صاحب الورشة يشغل 03 عمال غير مصرحين لدى مصالح الضمان الاجتماعي ولا يحوز على تصريح بممارسة هذا النشاط.

واستكمالا للتحقيق تبين أن صاحب الورشة يقوم باقتناء المواد الأولية دون رخصة أو رخصة نقل إضافة إلى عدم وجود وسم على مختلف المواد الأولية المقتناة.

كما تم بعد استكمال إجراءات التحقيق إنجاز ملف جزائي ضد صاحب الورشة وشريكيه وتقديمهما أمام النيابة المختصة عن جنحة تعريض حياة الغير مباشرة للخطر. الانتهاك المعتمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون. جنحة العرض والوضع للبيع مواد صالحة لتغذية الحيوانات ومنتوجات فلاحية يعلم أنها مغشوشة، مخالفة المراسيم المتخذة من قبل السلطات الإدارية.