سطيف: تقليد الرتب لـ 70 عونا في الحماية المدنية

نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأربعاء، بالمركز المتقدم للحماية المدنية عبد المجيد دربال وسط مدينة سطيف، حفلا لتقليد الرتب شمل 70 عونا.

وحضر حفل التقليد، السلطات المحلية على رأسها والي الولاية محمد بلكاتب.

وتم تقليد الرتب لـ 70 عونا على أساس الاختيار من العناصر الذين تجاوزو 10 سنوات في الرتبة القديمة، وتكريم عناصر فرقة التدخل التي كانت وراء عملية الإنقاذ المعقدة في نقب مائي بالقلتة الزرقاء، والتي توجت بإنقاذ امرأة في العقد السابع من العمر والتي نالت الإشادة من طرف الجميع.