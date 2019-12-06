سطيف: تكريم البطل بقة عبد اللطيف وأصحاب الشهادة العالمية في الروبوت

أقام أمسية الخميس والي سطيف، محمد بلكاتب، حفلا تكريميا على شرف البطل العالمي لألعاب القوى لذوي الهمة عبد اللطيف بقة الذي حقق المرتبة الثالثة في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في مسابقة 1500 م بدبي.

كما قام بتكريم مدربه محد براهمي الذي تخرج على يده أبطال عدة في هذه الرياضة.

المناسبة كانت لتكريم الثلاثي دايلي محمد وعطوي محمد وأمينة موزاري، بمناسبة تحصلهم على شهادة عالمية في الروبوت، رفقة مدربهم ومؤطرهم عزوز رياض، المتحصل بدوره على وسام عالمي في الروبوت.

حيث تم تكريم الجميع بشهادات ومبالغ مالية، تشجيعا لهم لرفع الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية.