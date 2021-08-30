سطيف: تلقيح أكثر من 293 ألف مواطن ضد كورونا حتى الآن

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، كوسة اليامين، اليوم الإثنين، عن تلقيح 293 الف و914 مواطنا ضد كورونا الى غاية أمس الأحد.

وقال كوسة اليامين لإذاعة سطيف، أنه تم الوصول بالنسبة للجرعة الأولى الى قرابة 200 الف مواطن ملقح، وهو ما يمثل تقريبا 20 % من الفئة المستهدفة.

ولإنجاح الدخول الاجتماعي، كشف ذات المسؤول عن تسطير برنامج لتسريع وتيرة التلقيح أين تم فتح 329 نقطة لتمكين المواطنين بكل فئاتهم من التلقيح في ظروف عادية.

ومن هذه النقاط 239 في مراكز وعيادات الصحة ومختلف الفضاءات، 54 في وحدات الكشف والمتابعة لقطاع التربية، و36 لقطاع التكوين المهني بينماعملية التلقيح لقطاع التكوين المهني تتم عبر مختلف المراكز.

بالاضافة إلى عملية التلقيح لقطاع التربية ستعرف وتيرة متسارعة مع دخول جميع الاداريين والأساتذة ولحد الساعة تم تلقيح 300 موظف بالقطاع.

وأكد ذات المتحدث، أنه تم تلقيح 11 ألف و238 موطنا، منهم 1044 للجرعة الاولى و10194 بالجرعة الثانية أمس الأحد.

الى جانب ذالك، سيتم استقبال اليوم الاثنين كميات جديدة من لقاح استرازينيكا وسينوفاك، والحرص على إنجاح اليوم الوطني للتلقيح المبرمج السبت المقبل الرابع سبتمبر، والرهان على تلقيح مليون شخص عبر الوطن.

وحسب مصالح الصحة، فإن عدد المرضى بالكوفيد بجميع المستشفيات بسطيف أمس الأحد تراجع الى 355 مريضا، ووضعية مستقرة مقارنة بالاسبوع الماضي الذي كان فيه عدد المرضى 780.

وتشير الأرقام ذاتها الى تسجيل 17 مريضا بالإنعاش بمختلف المستشفيات، وتسجل مصالح الصحة تراجعا في كميات الأوكسجين المطلوبة، في حين وصلت كميات الأوكسجين المستهلكة عند الذروة بين 25 و 27 الف لتر في 24 ساعة.