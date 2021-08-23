سطيف: تلقيح قرابة 242 ألف مواطن لحد الساعة

كشف الدكتور كوسة اليامين، رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بسطيف، في حوار مع الإذاعة. عن فتح 53 وحدة للكشف والمتابعة لتلقيح عمال وإطارات التربية.

وأفاد المتحدث أنه تم وضع بروتوكول صحي خاص تحسبا للدخول المدرسي الجديد. مشيرا أنه لحد الساعة تم تلقيح ما يناهز 242 ألف مواطن عبر كامل تراب ولاية سطيف.

وأشار المتحدث أنه تم أمس الأحد تلقيح حوالي 6500 مواطن. موضحا أن الرقم يعتبر مقبولا جدا مقارنة بالأيام الماضية التي سجل فيها تلقيح حوالي 02 إلى 03 آلاف. وهو ما يعطي التفاؤل بعودة الإقبال على عمليات التلقيح .

من جانب آخر، أكد الدكتور كوسة اليامين أنه لم تسجل منذ بداية التلقيح أية مضاعفات للذين آخذوا الجرعات. سواء الأولى أو الثانية.

وباحتساب فضاءات التلقيح لقطاع التربية توفر مصالح الصحة تقريبا 253 مركزا لاستقبال الراغبين في التلقيح. ومن اجل إنجاح العملية تم الشروع بالشراكة مع مصالح التربية في حملة للتحسيس والتوعية بأهمية التلقيح لتفادي مضاعفات كورونا.

وأكد الحرص على تلقيح جميع الشرائح من الذين تجاوزوا سن الـ 18سنة. حيث تم التوصل إلى تلقيح 20% من الفئة المستهدفة والرهان الوصول خلال هذه السنة إلى 50%.

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