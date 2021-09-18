سطيف: تلقيح قرابة 50 ألف مواطن خلال الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

كشف رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة اليامين كوسة، أنه تم خلال الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد كورونا، تلقيح قرابة 50 الف مواطن بالجرعة الاولى او الجرعة الثانية بسطيف.وكشف أنه منذ شهر جانفي الماضي الى اليوم تم توفير 613 الف و170 جرعة من مختلف اللقاحات

وفي حديثه لإذاعة سطيف، قال كوسة أنه تم إستعمال 387 الف جرعة بازيد من 50% لفئة اكثر من 18 سنة.ووصلت العملية لحد الساعة إلى تلقيح 22.2% من الفئة المستهدفة والمقدرة بمليون و192 الف مواطن.

مضيفا، أنه تم الوصول الى قرابة 300 فضاء للتلقيح منها 34 مسجدا ساهم بقوة في التلقيح.بالإضافة إلى بقية الشركاء في التربية والجامعة والتكوين والشباب والرياضة.

وأشار ذات المسؤول، أنه منذ 22 اوث الى اليوم تم تلقيح 750 موظفا من قطاع التربية والعملية وسترتفع مع الدخول المدرسي.وبالجامعة تم تلقيح 2100 والطموح للوصول الى تلقيح نسبة بين 50 الى 60 % من الفئة المستهدفة عبر ولاية سطيف.وذلك من أجل تحقيق المناعة الجماعية وتفادي خطر اية موجة جديدة

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb